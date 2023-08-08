Handelsblatt: Rheinmetall выкупила у Бельгии для Украины 50 танков Leopard

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall выкупил у бельгийской компании 50 танков Leopard 1, на которые у правительства Бельгии не нашлось денег. Вскоре машины через Германию и Италию отправятся на Украину. При этом их оборудуют новыми системами вооружения, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Танки принадлежали бельгийской компании OIP Land Systems. Командование армии страны вывело их из эксплуатации несколько лет назад. Как минимум 30 из 50 выкупленных Leopard 1 будут в скором времени переданы Украине.

Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей военной техники. Компания планирует открыть в западной части Украины собственный завод по производству бронетехники. Стоимость его строительства — €200 млн, он может производить около 400 танков в год. На предприятии также будут обучать украинцев обслуживать произведенные концерном вооружения.

Накануне, 7 августа, Business AM сообщал со ссылкой на источники, что неизвестная европейская компания выкупила у бельгийской OIP Land Systems 50 танков Leopard 1 для Украины.

Эти танки не попали в список передаваемого Украине вооружения, поскольку, по словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, их ввод в эксплуатацию был слишком дорогим. «Была проделана работа, чтобы снова их исправить, но теперь компания просит до €500 тыс. за машину. Я понимаю, что работа не бесплатная, но наценка преувеличена»,— говорила она.

Что происходит на 531-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко