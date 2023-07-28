Rheinmetall начнет ремонт танков Leopard на Украине через несколько недель

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall учит украинцев ремонтировать танки Leopard. После окончания обучения танки начнут ремонтировать прямо на Украине. Это произойдет уже через несколько недель, сообщил Spiegel глава концерна Армин Паппергер.

«Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы»,— сообщил господин Паппергер. «Мы хотим начать работу после летнего перерыва»,— добавил он.

В ближайшие три месяца в западной части Украины должен появиться завод Rheinmetall по производству бронетехники. Стоимость его строительства — €200 млн, он может производить около 400 танков в год. На предприятии также будут обучать украинцев обслуживать произведенные концерном вооружения.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина