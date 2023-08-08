В Татарстане задержан 28-летний мужчина по делу о растлении подростков

В Альметьевске (Татарстан) полицейские задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Его личность установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщила пресс-служба МВД. Задержание произошло по месту жительства подозреваемого, куда, как полагают правоохранители, он приводил своих жертв.

По данным оперативников, молодой человек сначала угощал подростков домашней едой, покупал сладости, давал смотреть фильмы и играть в компьютерные игры, а позднее «склонял к интиму», обещая деньги. Количество пострадавших, их пол и возраст пресс-служба не называет.

Полина Петрова, Казань