Научное судно «Михаил Сомов» самостоятельно снялось с мели у Земли Франца-Иосифа

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» самостоятельно снялось с мели у Земли Франца-Иосифа в Баренцевом море. Водолазы устанавливают степень его повреждения. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

«Судно самостоятельно снялось с мели. Водолазы исследуют повреждения. Как только позволяют погодные условия, они продолжают свою работу»,— сказал господин Ершов. До места проведения ремонтных работ, отметил он, «Михаил Сомов» дойдет своим ходом.

Судно вышло из Архангельска 4 июля. 25 июля оно село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Водолазы обнаружили повреждения корпуса. Экипаж из 91 человека пересел на экспедиционное судно «Профессор Молчанов».

«Михаил Сомов» должен был доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию в акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Часть грузов «Михаил Сомов» успел доставить, пока не сел на мель.

Олеся Павленко