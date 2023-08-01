В центре Екатеринбурга 5 и 6 августа перекроют дороги из-за спортивных мероприятий

В Екатеринбурге в период с 5 и 6 августа перекроют несколько участков центра города. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения связаны с проведением спортивных мероприятий.

С 07:30 до 12:30 5 августа во время проведения мероприятия «Астон. Велофест» нельзя будет проехать на следующих участках города:

ул. Царская, от ул. Первомайской до ул. Николая Никонова; ул. Николая Никонова, от ул. Царской до ул. Свердлова;

ул. Первомайская, от ул. Карла Либкнехта до ул. Царской;

ул. Карла Либкнехта, от ул. Шевченко до проспекта Ленина;

ул. Свердлова, от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко

С 10:30 до 12:30 будет запрещено движение на таких участках, как:

проспект Ленина, от ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта;

ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Первомайской;

ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта;

ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева.

с 06:30 до 11:00 6 августа во время проведения марафона «Европа-Азия» движение машин будет невозможно на следующих участках:

проспект Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Восточной;

четная сторона ул. Восточная, от ул. Первомайской до проспекта Ленина;

ул. Карла Либкнехта от ул. Малышева до ул. Шевченко;

ул. Николая Никонова, от ул. Царской до ул. Карла Либкнехта;

ул. Свердлова, от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев.

с 06:30 до 13:30 6 августа нельзя будет проехать по:

ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта;

ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до ул. Малышева;

проспект Ленина, от ул. Хохрякова до ул. Карла Либкнехта;

ул. Царская, от ул. Николая Никонова до ул. Толмачева;

ул. Толмачева, от ул. Царской до проспекта Ленина;

ул. Пушкина, от проспекта Ленина до ул. Малышева.

Кроме того, с 12:00 5 августа до 16:00 6 августа будет перекрыта нечетная сторона ул. Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до ул. Набережной Рабочей Молодежи.

Напомним, для всех автомобилистов, кроме аккредитованных организаторов фестиваля Международного спорта, с 14 августа по 2 сентября включительно будет закрыто движение по Экспо-бульвару, от въезда на территорию Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» до бульвара Новосинарского, а также на нескольких других участках.

С 26 по 30 августа включительно движение перекроют по проезду вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики от ул. Любви до ул. Нескучной, а также по бульвару Гармонии от ул. Лучистой до бульвара Золотистого. С 19 по 28 августа перекроют ул. Чкалова от просп. Академика Сахарова до ул. Академика Парина, а с 17 по 30 августа — ул. Николая Никонова от дома № 18 до переулка Красного.

Полина Хабарова

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