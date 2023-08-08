Проекты развития улиц Думской и Ломоносова в Петербурге планируют утвердить осенью

Дорожную карту развития улиц Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге планируют принять осенью 2023 года. Инвестор пока не определен, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов во вторник, 8 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам господина Ситова, сейчас идет проработка концепции по созданию будущих пространств, все предложенные инициативы находятся в процессе обсуждения.

Он также подчеркнул, что общепит будет неотъемлемой частью будущего пространства. Вопрос остается в его функционировании.

«Там было много нарушений, поэтому все цивилизованное должно остаться и развиваться. Идут одновременно несколько векторов развития: и действия следственных органов, и разработка концепции. Скорее всего осенью будет приняты какие-то решения или дорожные карты»,— уточнил Ситов.

Напомним, в конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров, спустя две недели СКР закрыл все питейные заведения на улице. Их признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетний в систематическое употребление спиртных напитков.

«Ъ-СПб» писал, что в Смольном представили проект общественного пространства на улицах Думской и Ломоносова после закрытия баров.