К убийству подключили новых фигурантов

Как стало известно «Ъ», в Ставрополь из Москвы доставлены еще трое граждан, причастных, по версии следствия, к убийству, совершенному в апреле 2023 года. Тогда неизвестные расстреляли на парковке возле ставропольского ресторана машину, в которой находился житель Карачаево-Черкесии Таулан Лепшоков. Поводом для преступления, по данным силовиков, был спор вокруг земельных участков. В настоящий момент уже пятеро предполагаемых участников преступления помещены под стражу. Еще троим, как пояснили «Ъ» в управлении СКР по Ставропольскому краю, суд определит меру пресечения в среду, 9 августа.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Вид горного курорта Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Трое уроженцев Карачаево-Черкесии, находившихся в розыске по подозрению в незаконном обороте оружия и убийстве 33-летнего Таулана Лепшокова, «совершенном группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом» (ст. 222 и ст. 105 УК РФ), были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии по КБР.

Задержанные — жители Черкесска Мурат Бердиев, Азамат Дудов и Владимир Катчиев. После убийства они были объявлены в федеральный розыск и более трех месяцев скрывались в Москве.

Ранее следственные органы задержали еще пятерых предполагаемых участников преступления, включая жителя КЧР Умара Биджиева, которого следствие подозревает в организации убийства Таулана Лепшокова.

В суде при продлении Умару Биджиеву срока действия меры пресечения следователь отмечал, что в Карачаево-Черкесии этот фигурант подозревается также в организации преступного сообщества. По неофициальным данным, группировка Умара Биджиева пытается участвовать в распределении земель в связи с развитием горного курорта «Архыз».

Убийство Лепшокова связывают с «земельными» разборками в районе Архыза.

«Биджиев и Лепшоков решили встретиться и обсудить возникшие у них разногласия на “нейтральной” территории в Ставрополе, но что-то пошло не так и закончилось перестрелкой»,— рассказал источник «Ъ».

Встреча проходила поздно вечером 17 апреля в итальянском ресторане «Патио Верона». Закончилась она тем, что около дома №2 по ул. Космонавтов «Ладу Веста», в которой находился господин Лепшоков, заблокировали три автомобиля. Непосредственно в расстреле участвовали не менее четырех человек, которые выпустили по машине Лепшокова около 60 пуль, а затем скрылись с места преступления. С тяжелыми ранениями в области шеи он был доставлен в больницу, где скончался.

Задержанные в Москве Мурат Бердиев, Азамат Дудов и Владимир Катчиев, по данным следствия, также являются соучастниками преступления. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю, следствие уже подало в суд ходатайства о помещении всех задержанных под стражу. Суд рассмотрит их в среду, 9 августа.

Александра Ларинцева, Пятигорск