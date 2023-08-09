Кубок для «Бионорда»

В Перми на стадионе «Нефтяник» в СК им. В. П. Сухарева состоялся WTG FOOTBALL CUP 2023 по мини-футболу – крупнейшее спортивное мероприятие сообщества Winter Technologies Group (WTG), объединяющего промышленные предприятия в области зимних технологий, в число которых входит Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ). В упорной борьбе победу завоевала команда «Бионорд».

«Идея футбольного праздника для компаний, входящих в нашу группу, возникла несколько лет назад, – рассказал основатель бизнес-сообщества WTG Рустам Гильфанов. – Вначале мы просто решили собраться и поиграть в футбол, устроив состязания между командами предприятий. Потом слухи о турнире разошлись по другим компаниям Пермского края, которые захотели присоединиться к нам. И турнир стал официальным кубком промышленных предприятий».

В 2022 году WTG FOOTBALL CUP приобрел международный статус: помимо 10 российских команд, участников и партнеров WTG, к футбольным баталиям присоединились коллеги из Республики Беларусь. В 2023 году на поле сразились уже 12 команд: представители УЗПМ (Краснокамск), «Бионорд» (Пермь), «Синтез» (Москва), НГТ (Пермь), «Полиэкс» (Пермь), «Галополимер» (Пермь), «Галополимер» (Кирово-Чепецк), БСЗ (Березники), «Метафракс Кемикалс» (Губаха), «Гознак» (Краснокамск), «Т Плюс» (Пермь) и «Беларуськалий» (Солигорск, Беларусь). На открытии турнира прозвучали гимны Беларуси и России. С приветственным словом к командам обратились Рустам Гильфанов, министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, генеральный директор ООО «УЗПМ», депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Пылев.

«Из года в год количество участников турнира растет. А благодаря нашим белорусским друзьям он превратился в международное спортивное мероприятие, – подчеркнул Рустам Гильфанов. – Мы счастливы этим, стараемся поддерживать высокий уровень организации. Но основная задача турнира – чтобы сотрудники наших предприятий и их семьи отдохнули, получили удовольствие, провели время на свежем воздухе. Поэтому стараемся делать семейный спортивный праздник, и кроме футбольных матчей сегодня здесь проходит очень много мероприятий для детей».

В этом году почетным гостем WTG FOOTBALL CUP вновь стал Андрей Аршавин, который принял участие в церемонии награждения победителей, провел для детей футбольный мастер-класс и автограф-сессию. Известные российские футбольные комментаторы Виктор Гусев и Константин Генич в своих комментариях позволили болельщикам лучше разобраться в стратегии и тактике играющих на поле команд.

В ходе турнира прошлогодние чемпионы – команда «Беларуськалия» выбыла из соревнований еще на стадии отборочных игр в группах. В борьбе за первое место встретились команды, представляющие Уральский завод противогололедных материалов: «УЗПМ», состоящая из сотрудников административного подразделения, и «Бионорд», за которую играли работники производственной площадки. Почетный трофей завоевала команда «Бионорд», и в этом году Кубок остается в Прикамье.

«Можно с уверенностью сказать, что WTG FOOTBALL CUP стал традиционным Кубком промышленных предприятий, и для сотрудников УЗПМ это одно из самых ожидаемых спортивных событий года, – заявил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылев. – На нашем заводе очень насыщенная футбольная жизнь, команды из наших заводчан доказали, что на сегодняшний день являются лучшими в любительском мини-футболе Прикамья. То, что обе команды, которые в этом году боролись в финальном матче за кубок WTG, представляют Уральский завод противогололедных материалов – закономерный итог самоотдачи и энтузиазма наших сотрудников, которым удается совмещать результативный труд на предприятии с высокой спортивной активностью в нерабочее время».

По словам Дмитрия Пылева, завод активно занимается развитием спорта в Прикамье. Предприятие поддерживает начинающих хоккеистов из клуба «Красная Звезда», сборную Пермского края по парабадминтону, баскетбольные команды 3х3 Bionord и Bionord PRO, в составе которой играют серебряные призеры летних Олимпийских игр 2020 года. «Мы также выступили одним из спонсоров финала Winline чемпионата России 3х3 по баскетболу, который проходил в Перми этим летом, – рассказал Дмитрий Пылев. – В этом году игроки баскетбольной команды Bionord PRO также были на турнире WTG и вручили команде «Беларуськалий» утешительный приз – баскетбольный мяч для игры в стритбол с автографами олимпийских призеров. Уверен, что это придаст дополнительную мотивацию команде и в следующий раз борьба за Кубок WTG будет еще жарче».

ООО «УЗПМ»