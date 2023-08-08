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На странице задержанного главы Димитровграда в VK закрыли комментарии

На странице задержанного главы Димитровграда Андрея Большакова в VK закрыли комментарии. Аккаунт чиновника ведут сотрудники администрации города.

Под последним постом градоначальника, датированным 7 августа, большая часть комментариев посвящена его задержанию. Их удалять не стали, однако прокомментировать ситуацию там теперь нельзя.

Главу Димитровграда Андрея Большакова задержали утром 8 августа со стрельбой, разбив стекло автомобиля. Чиновник сопротивлялся и заблокировал двери машины, сообщали очевидцы инцидента в соцсетях.

Ранее губернатор Алексей Русских сказал, что чиновник, которого задержали силовики, лишится поста из-за утраты доверия. По предварительной информации, Андрею Большакову предъявляют получение взятки.

Утром 8 августа также был задержан советник губернатора Ульяновской области Алексея Русских Игорь Эдель вместе со своим помощником Дмитрием Смирновым.

Евгений Чернов

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