Reuters: РФ стала чаще использовать «теневой флот» для экспорта сельхозпродукции

После выхода из зерновой сделки России приходится все чаще использовать для экспорта сельхозпродукции «теневой флот» — старые и небольшие суда, которыми управляют малоизвестные судоходные операторы, сообщает Reuters со ссылкой на данные, полученные в ходе бесед с десятью морскими страховщиками, трейдерами и судоходными компаниями.

Три источника в судоходной отрасли сказали агентству, что эксплуатацией российского «теневого флота» обычно занимаются турецкие и китайские компании. По данным платформы Shipfix, в июле РФ стала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми не работают крупные международные трейдеры. Число российских заявок на фрахт судов для экспорта сельхозпродукции в июле увеличилось на 40% — до 257, сообщает Reuters.

По словам трех источников агентства, страхование судов РФ, следующих в черноморские порты, обходится России в десятки тысяч долларов премиальных ежедневно. Отмечается, что в последние дни из-за активизации боевых действий в Черном море страховая ставка повысилась. Знакомый с ситуацией источник заявил Reuters, что операторы требуют за перевозку российских грузов на $10 тыс в день больше, чем за аналогичные перевозки продукции из Болгарии и Румынии.

Глава российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил агентству, что увеличение расходов на фрахт и страхование может привести к росту мировых цен на сельхозпродукцию. Два неназванных источника сообщили агентству, что эскалация в Черном море, вероятно, приведет к снижению экспорта зерна из РФ.

Министерство сельского хозяйства России заявило Reuters, что прогнозирует снижение экспорта российского зерна на 8% в сезоне 2023/24 по сравнению с показателем предыдущего сезона. Господин Зернин прогнозирует снижение экспорта на 44–45 млн тонн.

Агентство со ссылкой на VesselsValue сообщает, что возраст многих российских сухогрузов (из 31 эксплуатируемого) превышает 30 лет, что затрудняет доступ в некоторые порты, в которых требования ужесточаются в зависимости от возраста судна.

Еще до истечения срока зернового соглашения, 17 июля, крупные перевозчики зерна и трейдеры сократили объем операций с Россией. Так, о прекращении сделок с российской сельхозпродукцией с 1 июля объявили международные трейдеры Cargill, Louis Dreyfus и Viterra. При этом компания Cargill заявила Reuters, что продолжит отгрузку зерна из портов РФ.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Эрдни Кагалтынов