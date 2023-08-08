В Ирландии простились с Шинейд О`Коннор

Тысячи людей собрались на улицах прибрежного города Брей под Дублином, чтобы проводить в последний путь ирландскую певицу Шинейд О`Коннор. Она умерла 26 июля в возрасте 56 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Катафалк с гробом Шинейд О`Коннор, окруженный толпой фанатов певицы Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne По старой ирландской традиции гроб с телом певицы сначала пронесли мимо ее последнего семейного дома в Брее Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Затем траурный кортеж проехал по улицам города Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne В ходе церемонии из громкоговорителей прозвучал хит О`Коннор «Nothing Compares 2 U», благодаря которому певица приобрела всемирную известность Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Поклонники собрались у дома покойной певицы в Брее Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Следующая фотография 1 / 5 Катафалк с гробом Шинейд О`Коннор, окруженный толпой фанатов певицы Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne По старой ирландской традиции гроб с телом певицы сначала пронесли мимо ее последнего семейного дома в Брее Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Затем траурный кортеж проехал по улицам города Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne В ходе церемонии из громкоговорителей прозвучал хит О`Коннор «Nothing Compares 2 U», благодаря которому певица приобрела всемирную известность Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne Поклонники собрались у дома покойной певицы в Брее Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne