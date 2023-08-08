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Коммерсантъ FM
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В Ирландии простились с Шинейд О`Коннор

Фото с траурной церемонии

Тысячи людей собрались на улицах прибрежного города Брей под Дублином, чтобы проводить в последний путь ирландскую певицу Шинейд О`Коннор. Она умерла 26 июля в возрасте 56 лет.

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Катафалк с гробом Шинейд О`Коннор, окруженный толпой фанатов певицы

Катафалк с гробом Шинейд О`Коннор, окруженный толпой фанатов певицы

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

По старой ирландской традиции гроб с телом певицы сначала пронесли мимо ее последнего семейного дома в Брее

По старой ирландской традиции гроб с телом певицы сначала пронесли мимо ее последнего семейного дома в Брее

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Затем траурный кортеж проехал по улицам города

Затем траурный кортеж проехал по улицам города

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

В ходе церемонии из громкоговорителей прозвучал хит О`Коннор «Nothing Compares 2 U», благодаря которому певица приобрела всемирную известность

В ходе церемонии из громкоговорителей прозвучал хит О`Коннор «Nothing Compares 2 U», благодаря которому певица приобрела всемирную известность

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Поклонники собрались у дома покойной певицы в Брее

Поклонники собрались у дома покойной певицы в Брее

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

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Катафалк с гробом Шинейд О`Коннор, окруженный толпой фанатов певицы

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

По старой ирландской традиции гроб с телом певицы сначала пронесли мимо ее последнего семейного дома в Брее

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Затем траурный кортеж проехал по улицам города

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

В ходе церемонии из громкоговорителей прозвучал хит О`Коннор «Nothing Compares 2 U», благодаря которому певица приобрела всемирную известность

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Поклонники собрались у дома покойной певицы в Брее

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

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