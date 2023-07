Вселенская мать

В 1990 году Шинейд О’Коннор записала второй альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Заглавная композиция не покидала американские чарты в течение года, а сама пластинка получила «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом»

Фото: Kevork Djansezian / AP