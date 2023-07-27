Вселенская мать

Ирландская певица Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет, сообщила ее семья в среду, 26 июля. «С большой грустью мы сообщаем о кончине... Семья и друзья опустошены и просят о неприкосновенности частной жизни в это трудное время»,— говорится в заявлении, опубликованном BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шинейд О'Коннор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Шинейд О'Коннор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Семья Шинейд О’Коннор могла ждать такого исхода. Крайняя степень психической нестабильности певицы стала очевидна в 2017 году, когда она запостила видео, где со слезами признавалась в том, что много лет страдает от биполярного расстройства, а потеря опеки над Шейном, ее сыном от фолк-музыканта Донала Ланни, причиняет ей невыносимые муки, и только регулярные встречи с психиатром не дают покончить жизнь самоубийством. Когда в январе 2022 года Шейн свел счеты с жизнью, вероятность того, что О’Коннор последует его примеру, стала максимальной. Доктора удерживали ее на краю полтора года. Впрочем, официально о причинах смерти не объявлено.

Проблемы с психикой и поведением у О’Коннор начались, когда ей было 8 лет. Ее родители развелись. Школа со старомодным католическим стилем воспитания была не лучшим образовательным учреждением для строптивой Шинейд О’Коннор — ее исключили. После ареста за магазинную кражу ее отправили в приют для малолетних преступниц. Шинейд О’Коннор было 19 лет, когда ее мать погибла в автокатастрофе. Жизнь словно ломала ее с самого детства. Но вскоре после смерти матери на недюжинные вокальные данные Шинейд О’Коннор обратил внимание Пол Бирн, барабанщик группы In Tua Nua, которую опекал вокалист U2 Боно. Потребовалось всего несколько лет, чтобы Шинейд О’Коннор стала второй после U2 статьей ирландского музыкального экспорта.

Первым хитом Шинейд О’Коннор стала песня «Mandinka» из альбома «The Lion and the Cobra» (1987), который она спродюсировала полностью самостоятельно. Альбом стал одним из самых ярких дебютов года, причем, привлек внимание публики не только в Старом Свете, но и в США, где в это время как раз набирала обороты мода на новую альтернативную музыку. Несмотря на поддержку со стороны U2, в своих интервью она называла их музыку напыщенной, а заодно выражала поддержку IRA. И это было только начало. С такой степенью безбашенности шоу-бизнес дела еще не имел.

Шинейд О’Коннор заявила о себе, как о самобытном авторе, чей талант питается соками ирландского фолка и американской альтернативы. Но глобальным успехом она обязана чужой песне. Это была песня «Nothing Compares 2 U», которую американский певец и сонграйтер Принс сочинил еще в 1984 году, однако, до появления версии Шинейд О’Коннор на нее мало кто обращал внимание. Свою версию она создавала вместе с продюсером Нилли Хупером, ставшим впоследствии законодателем мод для целого поколения музыкантов. Минималистичный клип с Шинейд О’Коннор, как раз в этот период обрившей голову, стал классикой MTV, канал ротировал его до беспамятства. В этом видеоролике режиссера Джона Мейбери не было пестрых красок и синхронных танцев, не было массовки и дорогих декораций. Была девушка, спускающаяся по лестнице в парке Сен-Клу. Крупный план и инопланетной глубины глаза Шинейд О’Коннор производили гипнотический эффект. Две слезинки, скатившиеся по лицу певицы, были настоящими. В момент съемки она вспомнила о погибшей матери. От экрана было не оторваться. Ничего похожего на развлекательном телевидении раньше и представить себе не могли.

Все главные события в карьере певицы уложились чуть более, чем в два года. Сингл и клип «Nothing Compares 2 U» вышел 8 января 1990 года. Следом за песней, в марте, вышел второй студийный альбом Шинейд О'Коннор «I Do Not Want What I Haven't Got», который превратил ее из локальной ирландской знаменитости и любимицы американского колледж-радио в глобальную суперзвезду.

Фотогалерея Карьера и жизнь Шинейд О'Коннор Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шинейд Мария Бернадетт О’Коннор родилась в Дублине 8 декабря 1966 года. Ее назвали в честь жены президента Ирландии Шинейд де Валеры, Девы Марии и святой Бернадетт из Лурда Фото: Kevin Lamarque / Reuters В детстве Шинейд посещала католическую школу, но была исключена из нее за мелкое воровство в магазине. В феврале 1991 года в эфире Saturday Night Live она разорвала портрет папы римского Иоанна Павла II. Позже певица сама приняла сан, но католическая церковь отказалась признавать ее священником

На фото: Шинейд О'Коннор (слева) поддерживает фотографа после нападения, которое совершила на него вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме, июнь 1995 года Фото: DAOUD MIZRAHI / AFP В 1985 году Шинейд О’Коннор и гитарист U2 Эджем записали саундтрек для фильма The Captive. В 1987 году она выпустила свой первый альбом The Lion And The Cobra. Несмотря на тяжелое детство и случаи насилия в семье, она посвятила его матери, незадолго до этого погибшей в автокатастрофе Фото: / Reuters / / Reuters Одна из ранних песен Шинейд О'коннор I Want Your Hands On Me стала саундтреком фильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна» Фото: Reuters В 1990 году Шинейд О’Коннор записала второй альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Заглавная композиция не покидала американские чарты в течение года, а сама пластинка получила «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом» Фото: Kevork Djansezian / AP Наиболее известной стала песня Nothing Compares 2 U. Ее написал певец Принс, а Шинейд О’Коннор спела и выпустила клип, в котором появляется только ее лицо. Видео получило несколько наград, в том числе выиграло в номинации «Видео года» на MTV Video Music Awards. Шинейд О’Коннор стала первой женщиной, победившей в этой категории Фото: Reed Saxon / AP В 1992 году Шинейд О’Коннор снялась в роли писательницы Эмили Бронте в кинопостановке «Грозовой перевал» Фото: / Reuters / / Reuters Шинейд О’Коннор также известна своими политическими взглядами. На старте карьеры певица открыто поддержала Ирландскую республиканскую армию (ИРА), которая боролась за отделение Северной Ирландии от Великобритании, и осудила начало войны в Персидском заливе Фото: Reuters В 1994 году певица выпустила четвертый студийный альбом Universal Mother. Он не имел популярности среди слушателей. В итоге певица стала меньше заниматься музыкой и общаться с прессой

На фото: в студии звукозаписи с ямайскими музыкантами, август 2005 года Фото: Collin Reid / AP Короткие стрижки и стрижка наголо стали фирменным стилем певицы Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В 2000 году, после шестилетней паузы, Шинейд О’Коннор выпустила новый альбом Faith and Courage. Но летом 2003 года заявила, что окончательно покидает музыкальный бизнес и вернется к «нормальной жизни». Певица четыре раза выходила замуж, родила троих сыновей и дочь Фото: Matt Sayles / AP Ее песни звучали и после заявлений о завершении карьеры. Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выходил на ринг под песню The Foggy Dew в исполнении Шинейд О’Коннор, а сама певица продолжила гастролировать и выпускать новые записи Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это естественное завершение пути любого здравомыслящего теолога. Любое изучение священных писаний ведет к исламу»

В октябре 2018 года певица приняла ислам и взяла новое имя — Шухада Садакат Фото: Marton Monus / MTI / AP В общей сложности О'Коннор записала десять сольных альбомов. Песня Nothing Compares 2 U признана синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 14 Шинейд Мария Бернадетт О’Коннор родилась в Дублине 8 декабря 1966 года. Ее назвали в честь жены президента Ирландии Шинейд де Валеры, Девы Марии и святой Бернадетт из Лурда Фото: Kevin Lamarque / Reuters В детстве Шинейд посещала католическую школу, но была исключена из нее за мелкое воровство в магазине. В феврале 1991 года в эфире Saturday Night Live она разорвала портрет папы римского Иоанна Павла II. Позже певица сама приняла сан, но католическая церковь отказалась признавать ее священником

На фото: Шинейд О'Коннор (слева) поддерживает фотографа после нападения, которое совершила на него вблизи храма Гроба Господня в Иерусалиме, июнь 1995 года Фото: DAOUD MIZRAHI / AFP В 1985 году Шинейд О’Коннор и гитарист U2 Эджем записали саундтрек для фильма The Captive. В 1987 году она выпустила свой первый альбом The Lion And The Cobra. Несмотря на тяжелое детство и случаи насилия в семье, она посвятила его матери, незадолго до этого погибшей в автокатастрофе Фото: / Reuters / / Reuters Одна из ранних песен Шинейд О'коннор I Want Your Hands On Me стала саундтреком фильма «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна» Фото: Reuters В 1990 году Шинейд О’Коннор записала второй альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Заглавная композиция не покидала американские чарты в течение года, а сама пластинка получила «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом» Фото: Kevork Djansezian / AP Наиболее известной стала песня Nothing Compares 2 U. Ее написал певец Принс, а Шинейд О’Коннор спела и выпустила клип, в котором появляется только ее лицо. Видео получило несколько наград, в том числе выиграло в номинации «Видео года» на MTV Video Music Awards. Шинейд О’Коннор стала первой женщиной, победившей в этой категории Фото: Reed Saxon / AP В 1992 году Шинейд О’Коннор снялась в роли писательницы Эмили Бронте в кинопостановке «Грозовой перевал» Фото: / Reuters / / Reuters Шинейд О’Коннор также известна своими политическими взглядами. На старте карьеры певица открыто поддержала Ирландскую республиканскую армию (ИРА), которая боролась за отделение Северной Ирландии от Великобритании, и осудила начало войны в Персидском заливе Фото: Reuters В 1994 году певица выпустила четвертый студийный альбом Universal Mother. Он не имел популярности среди слушателей. В итоге певица стала меньше заниматься музыкой и общаться с прессой

На фото: в студии звукозаписи с ямайскими музыкантами, август 2005 года Фото: Collin Reid / AP Короткие стрижки и стрижка наголо стали фирменным стилем певицы Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото В 2000 году, после шестилетней паузы, Шинейд О’Коннор выпустила новый альбом Faith and Courage. Но летом 2003 года заявила, что окончательно покидает музыкальный бизнес и вернется к «нормальной жизни». Певица четыре раза выходила замуж, родила троих сыновей и дочь Фото: Matt Sayles / AP Ее песни звучали и после заявлений о завершении карьеры. Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выходил на ринг под песню The Foggy Dew в исполнении Шинейд О’Коннор, а сама певица продолжила гастролировать и выпускать новые записи Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото «Я горжусь тем, что стала мусульманкой. Это естественное завершение пути любого здравомыслящего теолога. Любое изучение священных писаний ведет к исламу»

В октябре 2018 года певица приняла ислам и взяла новое имя — Шухада Садакат Фото: Marton Monus / MTI / AP В общей сложности О'Коннор записала десять сольных альбомов. Песня Nothing Compares 2 U признана синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

Шинейд О’Коннор стала главным политическим активистом среди поп-музыкантов. Она писала антирасистские песни, выступала на митингах за легализацию абортов в Ирландии, но главное — на равных конкурировала с мужчинами в чартах и в целом в масс-медиа. Спокойствие и уверенность в своей правоте — вот, что поражает в старых телевизионных ток-шоу с ее участием. Это было смело и даже дерзко для времен, когда у поющей в телевизоре женщины была одна обязанность — нравиться. У Шинейд О’Коннор было совсем другое представление о том, что такое быть артистом.

В 1992 году на фоне скандалов с католическими священниками-педофилами Шинейд О’Коннор разорвала в прямом эфире телешоу Saturday Night Live фотографию Папы Римского Иоанна Павла II, сказав прямо в объектив камеры: «Сражайтесь с настоящим врагом!» Вскоре после этого ее освистали на концерте в Madison Square Garden, посвященном 30-летию карьеры Боба Дилана. Как получилось, что аудитория бунтаря, написавшего самые смелые и важные песни 1960-х, сочла для себя возможным травить 26-летнюю девушку, позволившую себе усомниться в привычном порядке вещей и говорить об этом со сцены? Это один из вопросов, который задавали друг другу зрители прошлогоднего документального фильма Катрин Фергюсон «Nothing Compares», довольно обстоятельного байопика певицы, дополнившего собой книгу мемуаров «Воспоминания», которую она выпустила годом раньше.

После 1992 года Шинейд О’Коннор выпустила еще 8 альбомов, используя в качестве источника вдохновения кельтскую музыку, регги, коммерческий поп и альтернативный рок. Каждый из релизов привлек должное внимание фанатов, но в массовых медиа больше писали о том, как она меняла мужей и вероисповедание. Однажды она даже приняла сан священника и назвалась Матерью Бернадетт Мэри. Помимо постоянно менявшихся отношений с католической церковью, в ее жизни был и предметный интерес к растафарианству, и наконец обращение в ислам. Шинейд О’Коннор умерла под именем Шухада Садакат.

Шинейд О’Коннор пережили трое ее детей: Джейк, Бриджидин Ройшн и Иешуа. Несмотря на политическую и религиозную активность, а также постоянный творческий поиск, получилось так, что основной ее ролью в жизни оказалось материнство. Справиться с этой ролью ей было не всегда легко. С отцом каждого из детей у нее были непростые отношения, нередко дело доходило до суда. Гораздо комфортнее ей было чувствовать себя всеобщей защитницей, ответственной за судьбы своей страны и всего мира: воевать с Ватиканом, бороться за права женщин, противостоять расизму. Недаром один из лучших ее альбомов назывался «Universal Mother», «Вселенская мать». Смерть сына поставила на паузу ее гастрольную деятельность, а выход нового и последнего альбома «No Veteran Dies Alone» («Ветераны не умирают в одиночестве») был отложен. Хочется верить, не навсегда.

Игорь Гаврилов