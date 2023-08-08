РФС назвал «Зенит» лучшей командой, а Малкома лучшим футболистом сезона-2022/23

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список лучших футболистов по итогам сезона 2022/23. Лучшим футболистом за прошедший сезон объявлен бразильский нападающий Малком, лучшей командой — петербургский футбольный клуб «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, по итогам сезона 2022/23 были объявлены лучший тренер и лучший молодой игрок. Первенство в этих категориях завоевали Сергей Семак («Зенит») и Сергей Пиняев («Локомотив») соответственно.

РФС также представило список «33 лучших футболистов чемпионата России». В него вошли, в частности, вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»); правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит») и Виллиан Роша (ЦСКА); а также левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов») и Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Среди 33 футболистов, которые признаны лучшими по итогам прошедшего сезона, правые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак») и Артем Дзюба («Локомотив»); левые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо») и Николай Комличенко («Ростов»).

Также в топ-33 вошли правые полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА) и Сергей Пиняев («Локомотив»); правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак») и Даниил Глебов («Ростов»); левые центральные полузащитники: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит») и Далер Кузяев («Зенит»); а также левые полузащитники: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак») и Андрей Мостовой («Зенит»).