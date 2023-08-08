Аграрии Ставрополья ожидают снижение урожая яблок на 5,5% в 2023 году

В текущем году садоводческие предприятия Ставропольского края планируют собрать около 70 тыс. т яблок, что на 4,1 тыс. т или 5,5% меньше, чем в 2022 году, когда было собрано 74,1 тыс. т фруктов. Сегодня уже собраны первые 327 т яблок нового урожая, сообщил в своем Telegram-канале глава министерства сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Измалкова Фото: Telegram-канал Сергея Измалкова

«Всего уборку плодов проведут в 30 организациях края с общей уборочной площадь 3,6 тыс. га. Сбор организовывают так, чтобы урожай был с минимальными потерями»,— написал господин Измалков.

Ранее сообщалось, что садоводы приступили к сбору урожая фруктов в конце июля. Основные сорта, выращиваемые на Ставрополье — «Прима» и «Женева».

В прошлом году урожай яблок в регионе увеличился в 1,5 раз. Но в текущем сезоне садоводы ожидают снижение объемов сбора из-за холодной весны.

Анастасия Назарова