Садоводы Ставрополья ожидают снижения урожая в 2023 году из-за холодной весны

Аграрии Ставропольского края в текущем году ожидают снижения урожая плодов и ягод из-за неблагоприятной погоды весной. Об этом министр сельского хозяйства Сергей Измалков рассказал в ходе прямой линии, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Измалкова Фото: Telegram-канал Сергея Измалкова

«К сожалению, весна для наших садоводов и виноградарей была достаточно неприятным явлением: низкие температуры, заморозки не лучшим образом отразились на урожае этого года»,— сказал Сергей Измалков.

Несмотря на то, что рекордных объемов по сбору плодово-ягодной продукции в регионе не ждут, урожай яблок останется на «неплохом уровне», сообщил министр сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье уже собрали первые 79 т ранних сортов яблок. Уборка уже началась в Предгорном, Кировском, Изобильненском, Кочубеевском округах края.

Анастасия Назарова