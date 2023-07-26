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Садоводы Ставрополья приступили к сбору урожая яблок

В Ставропольском крае местные хозяйства собрали первые 79 т яблок в текущем сезоне, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. Работы по уборке уже стартовали в Предгорном, Кировском, Изобильненском, Кочубеевском округах края.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Площадь плодово-ягодных насаждений региона сегодня составляет 10,6 тыс. га. Из них 8,7 тыс. га — это плодоносящие сады. В структуре сортового состава летние сорта яблок составляют около 16%.

Отмечается, что в 2023году на поддержку садоводов будет направлено 293,3 млн руб., в том числе из краевого бюджета 27,25 млн руб.

«В настоящий момент уже доведено до сельхозтоваропроизводителей 280,1 млн руб.»,— цитирует пресс-служба минсельхоза региона первого заместителя министра сельского хозяйства Елену Тамбовцеву.

Анастасия Назарова

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