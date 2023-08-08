Платная парковка может появиться в Мурино и Кудрово

В городах Ленинградской области, вплотную прилегающих к Санкт-Петербургу — Муринском, Новодевяткинском, Бугровском и Заневском поселениях Всеволожского района могут внедрить систему платной парковки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как пишет 8 августа областной портал 47.ru, данный вопрос акивно обсуждается Законодательном собрании Ленобласти. В частности, соответствующее обращение к губернатору Александру Дрозденко уже сделал депутат от «Единой России» Никита Коваль. По данным издания, он просит главу региона «задуматься о вопросе комплексно» и внедрить интеллектуальную транспортную систему, а также организовать парковочное пространство, приняв решение о создании и об использовании на платной основе парковок. Перечисленные муниципальные образования депутат Коваль называет «спутниками федерального значения Санкт-Петербурга».

«Создание зон платных парковок для граждан, не проживающих на территориях Мурино, Новодевяткино, Бугров, Заневского поселения существенно разгрузят "узкие места" въезда и выезда в населенные пункты»,— считает господин Коваль.

В то же время, председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк, как отмечает портал, уже заявил, что идея внедрения платных парковок в областном правительстве не обсуждается. Такой необходимости сейчас там не видят, подчеркнул чиновник.

Напомним, что в Петербурге система платной парковки была впервые введена с 2014 года, зона действия ее постоянно расширяется. В настоящее время зона платной парковки охватывает Адмиралтейский, Центральный и Петроградский районы города. С 1 октября 2023 года она также заработает на Крестовском, а с 1 ноября — Васильевском островах.

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