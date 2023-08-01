Платная парковка на Крестовском острове начнет работать осенью

Платная парковка на Крестовском острове будет введена в эксплуатацию осенью текущего года. Об этом 1 июля рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Завершить установку знаков и нанесение разметки планируется до конца сентября 2023 года. Сама зона платной парковки на острове заработает 1 октября. Она включит в себя 29 улиц с порядка 1500 машиноместами, 10 % из которых будут предназначены для инвалидов и перевозящих их лиц, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Также в зоне платной парковки на Крестовском острове будут размещены информационные таблички и 20 паркоматов.

Напомним, что с 1 июля заработало платное парковочное пространство в Петроградском районе. Оно насчитывает 10 тысяч машиномест на 141 улице.

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