Прибыль Glencore по итогам полугодия упала на 62%

Один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров, Glencore, завершил первую половину 2023 года с чистой прибылью в размере $4,57 млрд, или $0,36 на акцию.

Снижение прибыли Glencore было ожидаемым. Как и все компании, торгующие сырьевыми товарами, швейцарский трейдер в прошлом году извлек выгоду из-за резкого подорожания нефти, газа и других энергоносителей, вызванного началом военных действий на Украине. В прошлом году прибыль Glencore от торговли сырьевыми товарами достигла рекордных $6,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 73%. Чистая прибыль всей компании достигла $17,3 млрд, что втрое выше показателя 2021 года.

Ранее Glencore заявила, что ожидает более высокой прибыли от своего торгового подразделения по итогам 2023 года, чем закладывалось в долгосрочных прогнозах. По итогам первой половины года прибыль подразделения составила $1,8 млрд, что на 52% ниже, чем в прошлом году. Однако изначально компания рассчитывала на то, что прибыль подразделения составит $2,2−3,2 млрд по итогам всего года. Учитывая результат первого полугодия, очевидно, что этот показатель будет превзойден. И теперь прибыль торгового подразделения прогнозируется в районе $3,5–4 млрд.

Кирилл Сарханянц