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Коммерсантъ FM
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Glencore ожидает получения прибыли до $4 млрд от своего торгового подразделения

Один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров, Glencore, представил производственный отчет по итогам полугодия. Компания ожидает более высокой прибыли от своего торгового подразделения по итогам 2023 года, чем закладывалось в долгосрочных прогнозах. Так, если изначально компания рассчитывала на то, что прибыль до вычета налогов составит $2,2−3,2 млрд, то теперь прогнозируется $3,5–4 млрд.

Отметим, что в прошлом году прибыль Glencore от торговли сырьевыми товарами достигла рекордных $6,4 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 73%. Чистая прибыль всей компании достигла $17,3 млрд, что втрое выше показателя 2021 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году компании, занятые торговлей сырьевыми товарами, получили валовую прибыль в сумме на $115 млрд, что на 60% выше, чем в 2021 году, и стало новым рекордом для отрасли. Это стало следствием связанной с боевыми действиями на Украине необыкновенной волатильностью цен на биржевые товары, в первую очередь на энергоносители.

Кирилл Сарханянц

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