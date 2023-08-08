Нейросети знакомят с видеозвонками

Пользователи Zoom учат искусственный интеллект. Как обратили внимание журналисты, сервис внес в соглашение об использовании пункт, позволяющий компании собирать данные о клиентах, а затем с их помощью обучать нейросети. Речь дет, например, об аудио- и видеоинформации. Чем искусственному интеллекту будут полезны видеозвонки? И как к нововведению относятся пользователи и компании? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заметный рост аудитории Zoom пришелся на время пандемии COVID-19. Тогда за три месяца ежедневная аудитория сервиса выросла с 10 млн до 300 млн. Видео или аудио, созданные пользователями, теперь используют для развития искусственного интеллекта.

Чему такой контент может научить систему, рассказал основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян:

«По эмоциям, интонации, реакции пользователей друг на друга можно в режиме реального времени, собирая весь этот поток, обучать ИИ распознавать любой так называемый dataset.

Эта информация будет размечаться в том числе и людьми, чтобы давать нейронным сетям больше уникальных комбинаций. Однозначно этот поток данных будут видеть специалисты. Искусственный интеллект сам по себе не обучается».

Впрочем, так делают уже давно и многие другие сервисы, говорят собеседники “Ъ FM”. Так, гендиректор сети фитнес клубов World Class, а в прошлом президент Microsoft в России Николай Прянишников считает, что безопасности данных ничего не угрожает:

«Я отношусь к этому спокойно, потому что понятно, что все компании сейчас будут использовать такую информацию. И то, что в соглашении Zoom появился соответствующий пункт, это хорошо. При этом у меня нет каких-то волнений по поводу того, что мои личные данные будут собирать с этой целью, потому что это станет происходить обезличенно.

На основании большого количества информации от пользователей будут составляться какие-то модели. Пока все на пользу человечеству».

В соглашении Zoom, конечно, уточняет, что примет меры для защиты данных. Но, вероятно, не все пользователи согласятся с такими условиями. По крайней мере, владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий намерен искать аналоги платформы:

«Все, что один человек смог защитить, другой сможет взломать. Искусственный интеллект меня никак не волнует, пусть обучают сколько угодно. Но то, что сервис может быть взломан, и данные могут быть использованы злоумышленниками, мне категорически не нравится. Если от этого нельзя отказаться в индивидуальном порядке, тогда будем искать замену Zoom».

Помимо обучения искусственного интеллекта, данные будут применять также, например, в целях разработки продуктов или аналитики. Об этом Zoom прямо заявляет в новой версии соглашения.

Вероятно, большую угрозу безопасности будут нести именно размытые границы использования информации, заметил гендиректор разработчика систем искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «В этом соглашении речь идет не только о записях разговоров, которые не структурированы, но и метаданных.

То есть имеется в виду информация о том, кто кому звонил, в какое время, где находятся пользователи. Это же все фиксируется системами Zoom.

Что они с ними делать будут? Скорее всего, восстанавливать сеть связности, кто с кем взаимодействует, по каким датам и так далее. А эти данные могут быть очень интересны для чего угодно, начиная маркетинговыми исследованиями и заканчивая оперативными какими-то действиями».

Странным и не совсем этичным собеседники “Ъ FM” назвали одно: в соглашении прописано, что данные будут переданы, во-первых, навсегда, а во-вторых, отказаться от участия в обучении искусственного интеллекта невозможно.

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