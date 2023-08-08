Причину пожара на мельнице-памятнике в Саратовской области установят в течение месяца

В ГУ МЧС по Саратовской области «Ъ» рассказали, сколько времени потребуется на выяснение причин пожара на расположенном в Новоузенске объекте культурного наследия «Мельница Червова Т. Т.».

В пресс-службе ведомства сообщили, что проверку проведут в течение 30 дней. Напомним, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 августа.

Для консервации памятника и начала устранения последствий пожара собственнику придется дождаться окончания проверки МЧС и затем получить заключение эксперта о возможности проведения работ.

Дарья Васенина

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