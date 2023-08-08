Продажи УАЗ в июле выросли более чем в два раза

Продажи УАЗ в июле 2023 года, как и месяцем ранее, выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

За отчетный период продан 3841 автомобиль УАЗ. С начала года Ульяновский автозавод реализовал 17280 машин, что на 50% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

В числе лидеров продаж по-прежнему остаются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники «УАЗ Патриот». В июне 2023 года было реализовано 1872 и 1024 этих автомобилей соответственно.

Ранее сообщалось, что работникам Ульяновского автозавода с 1 сентября повысят зарплату на 8%. Данное решение стало возможным после выполнения дополнительных заказов в первом полугодии.

Андрей Сазонов