Сотрудникам УАЗа повысят зарплату на 8%

С 1 сентября 2023 года сотрудникам Ульяновского автомобильного завода повысят зарплату на 8%. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

В текущем году это уже третье плановое увеличение зарплаты на предприятии. Данное решение стало возможным после выполнения дополнительных заказов в первом полугодии. В сентябре текущего года планируется начало производства компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo.

Ранее сообщалось, то продажи УАЗ на российском рынке в июне выросли на 115%.

Андрей Сазонов