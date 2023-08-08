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Коммерсантъ FM
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Сборную Белоруссии по футболу возглавил испанец Карлос Алос

48-летний испанский тренер Карлос Алос назначен главный тренером сборной Белоруссии по футболу. Контракт со специалистом заключен до конца 2024 года.

Фото: VI Images / Getty Images

Фото: VI Images / Getty Images

«До недавнего времени испанец возглавлял сборную Руанды и разорвал двухлетнее соглашение ради работы в Белоруссии»,— сообщает белорусское министерство спорта и туризма.

В ближайшее время Карлос Алос должен приехать в Белоруссию и приступить к работе с национальной сборной страны. Какие задачи будут стоять перед специалистом на должности главного тренера белорусской сборной, не уточняется.

Испанский тренер в своей карьере возглавлял юношескую команду футбольного клуба «Барселона», юниорскую сборную Казахстана, а также различные клубы из Марокко, Польши, Кипра, Катара и Казахстана. В сборной Белоруссии Карлос Алос сменил местного специалиста Георгия Кондратьева, который покинул национальную команду в конце июня нынешнего года.

Александр Кислов

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