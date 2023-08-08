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Коммерсантъ FM
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Эстония не планирует высылать россиян и белорусов по примеру Литвы и Латвии

Эстония не намерена следовать примеру Литвы и Латвии и депортировать живущих на территории государства россиян и белорусов, которые, по заявлению литовских и латвийских властей, представляют угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Фото: Sergei Grits / AP

Фото: Sergei Grits / AP

«Мы не обсуждали возможность проведения каких-либо опросов. Ведь они на самом деле не дают реальной картины о том, какие люди могут представлять угрозу. Эти люди очень хорошо умеют врать и указывать в бланке то, что мы хотим услышать или увидеть»,— сказал ERR господин Ляэнеметс.

Министр отметил, что знание эстонского языка уже давно оценивается при продлении вида на жительство в стране. Исключения делаются, например, для пожилых людей или детей, которые учились в эстонских школах. Дополнительных условий для продления ВНЖ эстонские власти вводить не планируют. По словам Лаури Ляэнеметса, обязанность выявлять «пророссийски настроенных лиц, представляющих угрозу безопасности Эстонии», возложена на департамент полиции и погранохраны.

4 августа департамент миграции Литвы объявил, что власти признали более 1,1 тыс. граждан России и Белоруссии угрозой национальной безопасности страны. Им запретили въезд на территорию государства. Решение было принято после анализа анкет, которые надо было заполнить перед подачей заявок на ВНЖ или национальную визу.

В тот же день власти Латвии предупредили, что в сентябре около 6 тыс. граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, получат официальные уведомления покинуть Латвию.

Милена Костерева

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