На Урале задержали мужчин, избивших девушку за разноцветные волосы

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейские задержали двих мужчин, которых подозревают в том, что они избили девушку из-за разноцветных волос. Как сообщает «МВД Медиа», 19-летняя девушка написала заявление в полицию и попросила привлечь к уголовной ответственности двоих неизвестных, которые 1 августа на ул. Строителей избили ее, столкнули в фонтан и угрожали расправой.

Полицейские задержаны двоих ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей 30-ти и 32-х лет. Мужчины заявили, что напали на девушку, когда были пьяные. Он также пояснили, что им не понравился внешний вид девушки и ее разноцветные волосы.

Местные СМИ сообщали, что мужчины, якобы участки специальной военной операции, но в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области заявили, что эта информация не подтвердилась.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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