В Свердловской области арестовали мужчин, избивших девушку из-за цвета волос

Суд отправил под арест двух мужчин, подозреваемых в избиении девушки из-за голубых волос в Каменске-Уральском. Об этом «Ъ-Урал» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Под стражей в СИЗО Екатеринбурга они пробудут два месяца.

Напомним, инцидент, который лег в основу уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), произошел в начале августа. 19-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением, что двое мужчин избили ее, столкнули в фонтан и угрожали расправой.

Впоследствии были задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков местных жителей 30-ти и 32-х лет. Мужчины заявили, что напали на девушку, когда были пьяные. Он также пояснили, что им не понравился внешний вид девушки и ее разноцветные волосы. Местные СМИ сообщали, что мужчины якобы участники специальной военной операции (СВО), однако в полиции эту информацию опровергли.

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