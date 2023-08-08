Польша возобновила прокачку нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба»

Компания PERN, оператор польского участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что техническая служба вечером 7 августа восстановила полную работоспособность поврежденного участка нефтепровода. Прокачка нефти возобновлена.

«Технические службы PERN восстановили полную функциональность поврежденной нити трубопровода в понедельник вечером. Теперь основное внимание компании будет сосредоточено на расчистке территории и приведении ее в надлежащее состояние. Службы охраны окружающей среды PERN вместе со специализированной компанией по рекультивации остаются на месте. Создана комиссия для выяснения причин, приведших к утечке»,— говорится в сообщении.

Вечером 5 августа системы автоматики PERN зафиксировали разгерметизацию трубопровода «Дружба» в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Прокачку по ней остановили. Вторая нитка нефтепровода функционировала штатно.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветви — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Северная нитка находится под санкциями Евросоюза. По ней вместо российской прокачивается нефть из Казахстана. Ожидается, что в августе в ФРГ будет поставлено 100 тыс. т нефти.

Милена Костерева