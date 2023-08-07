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Коммерсантъ FM
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Рейтинг АТР

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360. 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090. 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815. 9 (9). Тейлор Фриц — 3605. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2680. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2505. 14 (14). Томми Пол (США) — 2345. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2315. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2265. 17 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 18 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 2085. 19 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1950. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1735… 51 (48). Роман Сафиуллин — 927… 71 (75). Аслан Карацев — 818... 87 (87). Павел Котов — 693… 93 (93). Александр Шевченко (все — Россия) — 671.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №143 от 08.08.2023, стр. 12

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