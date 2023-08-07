Подоляк: не все страны понимают, почему армия России должна покинуть Украину

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одним из сложных моментов на полях саммита в Джидде было непонимание некоторых стран, почему Россия должна покинуть территорию Украины. По его словам, «определенные страны продолжают думать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

«Сложнее всего всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны, не все безусловно, занимающие проукраинскую позицию все четко понимают, а некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных нюансов. Подразумевается, что РФ атакует территорию ради этой территории — речь о востоке Украины»,— рассказал господин Подоляк в эфире «Радио Свобода» (признано иностранным агентом в России).

Михаил Подоляк считает, что «не все страны разбираются в природе российско-украинской войны». По словам советника главы офиса украинского президента, если «оставить что-то в Российской Федерации, хотя бы маленький клочок», то это приведет к тому, что «война будет просто перенесена на следующие этапы».

«Некоторые страны не глубоко разбираются в этом конфликте, более того — некоторые страны продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании. Сложно объяснить, что, если мы хотим финализировать именно войну, тогда Россия должна проиграть. Если мы хотим продолжать войну и таким образом максимально дискредитировать международное право, то нужно о чем-то договариваться с РФ. Не все это понимают, и это наиболее сложные вопросы»,— заключил он.

Переговоры по урегулированию украинского кризиса прошли в Джидде (Саудовская Аравия) 5–6 августа. На встречу приехали представители 42 стран. Они обсудили «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и перспективы урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Однако российских представителей в Саудовскую Аравию не пригласили.

В то же время МИД РФ заявил, что Россия «остается открытой к дипломатическому решению» военного конфликта на Украине и «готова ответить на действительно серьезные предложения», сформированные по итогам встречи в Джидде.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Лучше сидя, чем на коленях».

Милена Костерева