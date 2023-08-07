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Мэрия выдала разрешение «Атомстройкомплексу» на застройку северного Химмаша

Мэрия Екатеринбурга выдала компании «Атомстройкомплекс» разрешение на строительство многоквартирных домов на месте садов на севере Химмаша. Соответствующий документ специализированный застройщик «Атомстройкомплекс-Южногорская» получил 31 июля.

Фото: Проектная документация

Фото: Проектная документация

Согласно выданному разрешению, компания приступит к строительству семнадцатиэтажки, десятиэтажки и девятиэтажного дома. Общая площадь жилых помещений составит почти 16 тыс. кв. м. Разрешение на строительство действует до конца января 2026 года.

Напомним, в июле компания получила положительное заключение экспертизы на строительство жилья в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская. Как заявлялось ранее, жилой микрорайон появится на месте садовых участков, под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение. Объем жилья в первой очереди составит более 40 тыс. кв. м. Эту площадку застройщик получил за достройку дома для обманутых дольщиков на Щербакова, 20.

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