«Атомстройкомплекс» прошел экспертизу по строительству жилого микрорайона на месте садов на севере Химмаша

Компания «Атомстройкомплекс» получила положительное заключение экспертизы по строительству многоэтажных жилых домов на северном Химмаше в границах улиц Южногорская — Славянская — Химмашевская. Как заявлялось ранее, жилой микрорайон появится на месте садовых участков, под первый этап застройки девелопер уже подготовил площадку и закончил расселение.

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Как рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина, проект «Северный Химмаш» предполагает масштабное освоение северной части микрорайона. На месте СНТ будет сформирована классическая квартальная застройка с базовой этажностью 8-10 этажей и высотными доминантами, закрытыми дворами и зонами отдыха.

«Преимуществом застройки является соседство с парком – стороны зданий, выходящие на парк, будут сформированы только жилыми помещениями. Объем жилья в первой очереди составит более 40 тыс. кв. м, помимо этого предусмотрено строительство объектов инфраструктуры. Для проезда к новому комплексу запроектированы две новые улицы – Южногорская и Новая, они будут источником основного трафика»,— рассказала госпожа Спирина. Она отметила, что согласно градостроительной концепции, во второй очереди запланировано строительство детсада, в план развития микрорайона также заложено строительство общеобразовательной школы на 1125 учащихся в границах ул. Дагестанская – пер. Высокий.

О планах по застройке этой территории на Химмаше компания заявлял еще в 2019 году. Данную площадку «Атомстройкомплекс» получил за достройку дома для обманутых дольщиков на Щербакова, 20.

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