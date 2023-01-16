«Атомстройкомплекс» построит микрорайон с жилыми башнями до 26 этажей на Химмаше

Компания «Атомстройкомплекс» показала, как планирует застроить территорию на севере Химмаша (район Екатеринбурга). Как заявлялось ранее, жилые новостройки появятся на месте садовых домов в районе ул. Южногорской, которые ранее были расселены.

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«В ближайшее время мы начнем строительство нового микрорайона на Северном Химмаше. Первый квартал будет состоять из нескольких домов сомасштабной человеку этажности 9-10 этажей и четырех башен высотой от 17 до 26 этажей»,— указано на сайте застройщика. Там говорится, что в перспективе рядом вырастут еще два жилых квартала. Также запланировано строительство детского сада, предусмотрена открытая наземная парковка.

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс», сейчас идет разработка проекта и получение разрешительной документации. «В планах – строительство современного жилого района, в том числе, на территории расселенных садовых товариществ. Мы планируем реализовать комплексную квартальную застройку в соответствии с современными представлениям о комфорте и безопасности: сделать закрытые зеленые дворы, запроектировать новые удобные улицы, сформировать уличный фронт застройкой, разместив на первых этажах магазины и предприятия сферы услуг. Преимуществом района является наличие парка, спортивная инфраструктура, Нижне-Исетский пруд», — прокомментировали в компании.

О планах по застройке этой территории застройщик заявлял еще в 2019 году. Уже тогда, по данным компании, был отселен 61 садовый участок. Данную площадку «Атомстройкомплекс» получил за достройку дома для обманутых дольщиков на Щербакова, 20.

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Мария Игнатова