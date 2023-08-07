Погоня за первой ракеткой

В Монреале начался Omnium Banque Nationale presente par Rogers — турнир категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $2,7 млн, первое после Wimbledon соревнование с участием всех ведущих теннисисток мира. Его главная интрига совпадает с главной интригой всей американской серии WTA и заключается в том, сумеет ли нынешний лидер мировой классификации полька Ига Швёнтек сохранить за собой первое место, на котором она начала 71-ю неделю подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек из Польши начала на первом месте классификации WTA уже 71-ю неделю подряд

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек из Польши начала на первом месте классификации WTA уже 71-ю неделю подряд

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

С тех пор как 4 апреля 2022 года Ига Швёнтек поднялась на высшую строчку рейтинга АТР, прошло 16 месяцев. За это время ситуация в верхней части мировой классификации менялась несколько раз. До середины прошлой осени отрыв польской теннисистки от конкуренток постепенно увеличивался, а своего максимума он достиг 17 октября, когда Швёнтек и ее ближайшую преследовательницу Унс Джабир разделяли 6280 очков. Учитывая, что туниска имела всего 4555 баллов, это была громадная дистанция.

Однако в нынешнем сезоне ситуация стала меняться. Выиграв Открытый чемпионат Австралии и показывая стабильно высокие результаты, к Швёнтек стала приближаться Арина Соболенко.

Дважды, на Roland Garros и Wimbledon, она могла вырваться вперед, но оба раза упускала свои шансы. В итоге в понедельник полька начала на первом месте уже 71-ю неделю. Из 28 теннисисток, когда-либо возглавлявших мировой рейтинг, это десятый показатель, который ранее показала датчанка Каролина Возняцки, а рекордом — 377 недель — владеет немка Штеффи Граф.

И вот теперь, в ходе американской серии, Соболенко снова имеет возможность прервать польскую гегемонию. После того как недавно Швёнтек выиграла небольшой турнир категории 250 в Варшаве, дистанция между ней и белоруской возросла до 645 очков, но учитывая, что речь идет об элитных теннисистках, нацеливающихся на самые высокие результаты, это совсем немного. За победу на турнире категории 1000, который начался в понедельник, полагается 900 очков, а за выход в финал — 585. Точно так же оцениваются результаты на турнире в Цинциннати, стоящем в календаре с 14 по 20 августа, а на US Open, который пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября, чемпионка и финалистка получат соответственно 2000 и 1200 баллов.

В пользу Соболенко говорит тот факт, что до 11 сентября ей предстоит защитить в общей сложности гораздо меньше очков, чем Швёнтек,— 1235 против 2210 (см. справку).

Причем если полька, выигравшая в прошлом году US Open и набравшая там 2000 баллов, в Монреале и Цинциннати не сумеет увеличить свое преимущество, в Нью-Йорке для нее все будет висеть на волоске. Впрочем, одной белоруской список конкуренток Швёнтек не ограничивается. Опасность для нее представляет и Елена Рыбакина из Казахстана. В прошлом году на трех крупных американских турнирах она набрала лишь 260 очков, почти в десять раз меньше, чем Швёнтек, с которой имеет положительный баланс встреч — 3:1. Зато в нынешнем сезоне Рыбакина победила в Индиан-Уэллсе и дошла до финала в Майами, поэтому, если сейчас она снова покажет в Америке свой лучший теннис, вполне возможно, что праздновать покорение вершины рейтинга WTA через несколько недель будет не Белоруссия, а Казахстан.

Но это может случиться лишь после US Open, а по итогам турниров в Монреале и Цинциннати обойти Швёнтек способна только Соболенко. В Канаде для этого требуется соблюдение двух условий: белоруска должна взять титул, а полька — проиграть раньше финала. Отметим, что в прошлые годы Швёнтек ни разу не преодолевала там барьер четвертого круга, а Соболенко однажды была в полуфинале.

Евгений Федяков

Рейтинг АТР 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360. 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090. 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985. 6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825. 7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595. 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815. 9 (9). Тейлор Фриц — 3605. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3085. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900. 12 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2680. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2505. 14 (14). Томми Пол (США) — 2345. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2315. 16 (16). Александр Зверев (Германия) — 2265. 17 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2195. 18 (19). Алекс де Минор (Австралия) — 2085. 19 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1950. 20 (20). Григор Димитров (Болгария) — 1735… 51 (48). Роман Сафиуллин — 927… 71 (75). Аслан Карацев — 818... 87 (87). Павел Котов — 693… 93 (93). Александр Шевченко (все — Россия) — 671. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.