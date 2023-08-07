СБУ сообщила о задержании женщины, следившей за поездками Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы города Очакова Николаевской области. Ведомство утверждает, что по заданию российских спецслужб она собирала информацию о времени и месте передвижения президента Украины Владимира Зеленского. 28 июля господин Зеленский в рамках поездки на юг страны посетил Николаевскую и Одесскую области.

«Злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории Николаевской области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ, женщина хотела определить место расположения систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова. СБУ утверждает, что в дальнейшем эти сведения должны были передать российской стороне «для подготовки нового массированного воздушного удара» по Николаевской области. Женщину задержали при попытке передать информацию.

«По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, бывшая продавщица в военном магазине на территории одной из воинских частей региона. Для сбора развединформации она объезжала территорию района и фотографировала локацию украинских объектов»,— следует из сообщения.

Подозреваемой предъявлено обвинение по статье о «несанкционированном распространении информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов, движении, перемещении или размещении ВСУ». Она находится под стражей, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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