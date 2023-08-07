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Коммерсантъ FM
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В Москве открылся китайский визовый центр

В Москве запустил свою работу китайский визовый сервисный центр. Он расположен на улице Василисы Кожиной, д. 1, сообщило посольство КНР в России.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Для визита в центр заявителю необходимо заполнить анкету на получение визы онлайн на сайте визового сервисного центра и записаться на прием. «Без предварительной записи визовый сервисный центр не принимает»,— отмечается в сообщении диппредставительства КНР.

Уточняется также, что с 8 августа российские граждане смогут подать заявления на получение визы в центр в Санкт-Петербурге (Литейный проспект, д. 26А). Помимо этих двух центров обратиться за получением визы можно в генеральные консульства КНР в Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке.

1 августа Россия запустила туристический обмен с Китаем и Ираном — для таких поездок не потребуется виза. Такой механизм действовал до пандемии COVID-19, его планировали возобновить с 1 августа. По правилам, которые действовали до 2020 года, в группе должно быть от 5 до 50 человек, они могли находиться на территории страны до 15 дней. Обновленный механизм отправки туристических групп в Китай пока неизвестен. Планируется, что первые группы отправятся в Китай осенью.

Подробнее — в материале «Из поездок убирают визы».

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