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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за угроз взорвать военкомат дроном

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который позвонил в военкомат Московского района с угрозами взорвать здание при помощи дрона, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, дело возбудили по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте в целях дестабилизации органов власти).

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 5 августа утром неизвестный мужчина позвонил в Объединенный военный комиссариат Московского района и заявил, что планирует взорвать здание военкомата, расположенное на Московском проспекте, при помощи дрона. В тот же день мужчину задержали и оформили на него административный протокол о мелком хулиганстве. Здание военкомата осмотрели и ничего взрывоопасного не нашли.

Это не первый случай за последнее время, когда петербургские военкоматы подвергаются нападениям. Так, за прошедшую неделю военкоматы 4 раза пытались поджечь с помощью «коктейлей Молотова». Одному из поджигателей удалось зажечь входные двери.

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