В Петербурге задержали мужчину за угрозу взорвать военкомат дроном

5 августа утром неизвестный мужчина позвонил в Объединенный военный комиссариат Московского района и заявил, что планирует взорвать здание военкомата, расположенное на Московском проспекте, при помощи дрона, сообщает «Фонтанка».

Здание военкомата осмотрели и ничего взрывоопасного не нашли. Как стало известно изданию, мужчину задержали через полтора часа после совершения звонка. Им оказался местный 46-летний житель. Полиция доставила его в отдел, где в его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Как писал ранее «Ъ-Спб», это не первый случай за последнее время, когда петербургские военкоматы подвергаются нападениям. Так, за прошедшую неделю не менее 4 раз военкоматы пытались поджечь с помощью «коктейлей Молотова». Одному из поджигателей удалось зажечь входные двери.