Пытавшуюся поджечь военкомат на Английском проспекте суд отправил под домашний арест

Октябрьский райсуд отправил под домашний арест женщину, которая пыталась поджечь военкомат на Английском проспекте, пишет 78.ru. Он продлится до 1 октября.

По данным издания, на суде 66-летняя женщина рассказала, что якобы получала команды по телефону и угрозы. Кроме того, она заявила, что ей отправляли деньги для покупки зажигательной смеси.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что 1 августа женщина пыталась поджечь военный комиссариат на Английском проспекте, д. 2. Сотрудники охраны потушили горящую дверь, утром 2 августа ее задержали.

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