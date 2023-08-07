В Хабаровском крае эвакуируют поселок из-за падения ступеней ракеты

Поселок Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края 11 августа эвакуируют из-за падения ступеней ракеты после запуска станции «Луна-25», сообщил глава района Алексей Маслов. Он уточнил, что будет запрещен выезд в зону падения первой ступени ракетоносителя.

«В предполагаемую зону падения попадают устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. Жители Шахтинска будут эвакуированы 11 августа в 7:30 (0:30 мск)»,— написал господин Маслов в Telegram.

«Роскосмос» намерен 11 августа запустить первую почти за 50 лет российскую лунную станцию. Это будет первая в истории станция, которая сядет на Южном полюсе Луны. Ее ключевые задачи — отработка мягкой посадки, исследование внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды. Работа станции рассчитана на год. Предыдущая отечественная станция «Луна-24» была запущена в 1976 году.

Лаура Кеффер