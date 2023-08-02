Частный спрос обновляет рекорды

Статистика фиксирует продолжающийся бурный рост доходов населения, а также потребительского спроса, заметная часть которого переориентировалась на рынок непродовольственных товаров. Происходящее ослабление рубля, вероятнее всего, удержит частное потребление на высоком уровне еще и в июле, но такой ситуация вряд ли будет оставаться долго, в том числе в силу разгона инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Достигнув в мае исторического максимума, в июне потребительские расходы (сумма трат домохозяйств на товары, услуги и общепит) продолжили бурно расти. По оценке Минэкономики, суммарный оборот розничной торговли, общепита и сферы платных услуг населению в июне по сравнению с маем с учетом сезонности вырос на 1% против роста 1,5% за май. В годовом выражении показатель продолжил увеличиваться — на 8,8% в июне против 8,9% в мае.

На конец второго квартала реальный объем потребительских расходов, по расчетам министерства, на 2,3% превышал уровень 2021 года.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточняют, что за такой результат прежде всего отвечает бурный рост потребления услуг и общепита, тогда как потребление непродовольственных товаров оставалось ниже докризисного уровня 2021 года на 6% при заметном качественном ухудшении его структуры.

Между тем, по оценкам Игоря Полякова из ЦМАКП, именно потребление непродовольственных товаров росло опережающими темпами во втором квартале года — на фоне снижения инфляции, роста доходов и реализации отложенного спроса. Так, если весь объем потребительских расходов в среднем за месяц во втором квартале с учетом сезонности рос на 1,6% (в первом — на 1,5%), то траты на непродовольственные товары — на 2,8% против среднемесячного снижения на 0,3% в первом квартале.

Судя по вышедшим в среду данным Росстата (.pdf), именно бурный рост доходов стал основной движущей силой увеличения потребления.

Несмотря на то что статистики пересмотрели в сторону повышения годовую динамику доходов в первом квартале 2022 года (с 0,1% до 4,4%, прежде всего в части фонда оплаты труда, ФОТ), пересмотр коснулся и первого квартала 2023 года, в котором годовые темпы роста повышены с 0,1% до 3% за счет повышения динамики ФОТ с плюс 2,4% до 9,9% и доходов от предпринимательства, которые, по новой оценке, в годовом выражении выросли в первом квартале на 18,8% против роста на 13,1% год назад. Впрочем, во втором квартале 2023 года годовая динамика поступлений от предпринимательства заметно ухудшилась (до 3,4%) на фоне ускорившегося общего роста реальных располагаемых доходов до 5% в годовом выражении. Росту реальных доходов способствовало дальнейшее быстрое расширение ФОТ, вызванное дефицитом работников и рекордно низкой безработицей.

Росли во втором квартале (на 3,5%) и поступления от прочих видов оплаты труда, которые включают денежное довольствие военным и выплаты по договорам. В то же время социальные выплаты и прочие (то есть теневые) доходы, как и поступления от собственности, продолжают сокращаться второй квартал. При этом объем теневых доходов во втором квартале составил 2,4 трлн руб. против 2,2 трлн руб. поступлений от собственности и предпринимательства, вместе взятых.

Напомним, сейчас экономические власти видят частное потребление основной движущей силой экономической активности. Сильные оценки потребления домохозяйств отчасти объясняют и масштаб недавнего ужесточения монетарной политики ЦБ, при годовом спаде показателя в 1,4% в 2022 году регулятор ожидает его роста на 6–8% в 2023-м, что существенно выше докризисных уровней, отмечают аналитики Райффайзенбанка. В июле вместе с ослаблением рубля стали заметно ухудшаться и потребительские ожидания граждан, хотя, судя по данным «Сбериндекса», население в июле продолжало наращивать отложенный спрос (см. “Ъ” от 26 июля). Вероятнее всего, такой кризисный скачок потребления будет непродолжительным и в ближайшее время динамика частного спроса будет слабеть, а цены будут расти быстрее из-за увеличения структурных дисбалансов в экономике (особенно на рынке труда), что ставит под угрозу реализацию ожиданий регулятора в части не только динамики частного потребления, но и инфляции.

Артем Чугунов