Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заявил, что потребует отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его представители потребуют отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Они также будут настаивать на смене места проведения суда.

«Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был "назначен" на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах. Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

На этой неделе Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана США, по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он не признал свою вину.

Это уже третье обвинение против господина Трампа. В этом году ему также предъявили обвинения в фальсификации документов во время выборов президента США в 2016 году и в хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Срок сроком вышибают».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...