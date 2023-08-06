Трамп заявил, что потребует отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его представители потребуют отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Они также будут настаивать на смене места проведения суда.

«Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьей, который был "назначен" на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах. Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

На этой неделе Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам, в том числе в сговоре с целью обмана США, по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он не признал свою вину.

Это уже третье обвинение против господина Трампа. В этом году ему также предъявили обвинения в фальсификации документов во время выборов президента США в 2016 году и в хранении секретных документов в своей резиденции во Флориде.

Подробнее — в материале «Ъ» «Срок сроком вышибают».

Олеся Павленко