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Коммерсантъ FM
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Верховный суд Израиля заморозил реализацию части судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля издал временный судебный запрет на имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра недееспособным до следующего выборного цикла. Этот закон — часть правительственной инициативы по реформе судебной системы.

«Верховный суд сегодня издал временное постановление против недавно принятого Закона о недееспособности и обязал государство объяснить, почему оно не должно откладывать применение закона до следующего созыва Кнессета»,— пишет издание Arutz Sheva.

До 14 сентября правительство должно представить в суд пояснения, почему закон должен вступать в силу немедленно. До 20 сентября свои аргументы суду должны представить организации, которые обжаловали правительственный закон. 28 сентября суд проведет новые слушания, сообщает Jewish News Syndicate.

Апелляцию против закона подали НПО «Движение за качественное правительство в Израиле» и оппозиционная партия «Наш дом Израиль».

Измененный закон ограничивает условия, при которых премьер-министр не может исполнять свои обязанности. Согласно закону, только кабинет министров, а не суд или генеральный прокурор, имеет право объявить действующего премьера недееспособным, и то только в случаях физической или психической недееспособности.

Что нужно знать о судебной реформе

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В Израиле с января не прекращаются протесты против судебной реформы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Мария Федотова

Фотогалерея

Израиль против судебной реформы

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В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

Фото: Jack Guez / AFP

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

Фото: Amir Cohen / Reuters

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

Фото: Ariel Schalit / AP

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Фото: Reuters / Amir Cohen

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Фото: Reuters / Shir Torem

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Акция в порту Акко на севере Израиля

Акция в порту Акко на севере Израиля

Фото: Ariel Schalit / AP

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фото: Reuters / Oren Alon

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Nir Elias

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Nir Elias

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Фото: Reuters / Amir Cohen

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

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В декабре 2022 года Биньямин Нетаньяху вернулся на пост премьера и сразу анонсировал реформу юридической системы, реализация которой даст парламентскому большинству полный контроль над Верховным судом. Кнессет сможет назначать судей и отменять решения суда в отношении законов и решений правительства. 7 января в Тель-Авиве состоялась первая масштабная демонстрация против нового правительства и судебной реформы

Фото: Jack Guez / AFP

На протяжении трех месяцев десятки тысяч человек два раза в неделю выходили на протесты, чтобы выразить несогласие с юридической реформой. По мнению критиков, обсуждаемые законы ослабят суды, а также поставят под угрозу гражданские свободы

Фото: Amir Cohen / Reuters

20 февраля в Иерусалиме около 100 тыс. манифестантов окружили здание Кнессета (парламента), пытаясь помешать депутатам попасть внутрь для рассмотрения в первом чтении законопроекта о назначении судей

Фото: Ilan Rosenberg / Reuters

Тогда же, во время обсуждения законопроектов, протестующие пытались прорваться в здание парламента. Но это не помешало депутатам одобрить предусмотренные реформой поправки в первом чтении

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ходе очередной акции протестующие развернули в Тель-Авиве гигантский транспарант с портретами аятоллы Хомейни, премьер-министров Израиля и Венгрии Биньямина Нетаньяху и Виктора Орбана, президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

Фото: Ariel Schalit / AP

Против судебной реформы выступили представители буквально всех слоев населения: от военных до артистов. Помимо Тель-Авива и Иерусалима, протесты прошли в Хайфе, Нетании, Баэр-Шеве, Ашкелоне, Араде, Бат-Яме, Герцлии, Холоне, Кирьят-Шмоне, Раанане и других городах Израиля

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Жительницы Тель-Авива, одетые в красное, выстроились в живую цепь в рамках демонстрации против судебной реформы в Международный женский день

Фото: Reuters / Amir Cohen

По словам господина Нетаньяху, большинство протестующих не знают деталей реформы. По его мнению, она поможет восстановить баланс между ветвями власти

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Резервисты ВМС Израиля, поддерживающие протестные акции, заблокировали движение судов в порту Хайфы

Фото: Reuters / Shir Torem

14 марта многие сотрудники израильских министерств не смогли попасть вовремя на работу. Дорога, ведущая к зданиям Минфина, МВД и Минэкономики, была заблокирована сидящими на асфальте демонстрантами

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Акция в порту Акко на севере Израиля

Фото: Ariel Schalit / AP

Фразы «Демократия говорит!», «Израиль не диктатура!» и «Никогда не сдаваться!» стали лозунгами акций протеста

Фото: Reuters / Oren Alon

Житель Тель-Авива с флагом Израиля

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

23 марта протестующие повесили гигантский национальный флаг и копию Декларации независимости Израиля на стену Старого города в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

Израильский активист в костюме клоуна — участник акции протеста в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

25 марта организаторы протестов против судебной реформы в Израиле анонсировали «неделю паралича». Акцию планировалось проводить во всех местах, куда будут прибывать члены правительства и депутаты, чтобы «дать им понять, что диктатура не пройдет»

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Задержание демонстрантов в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Перфоманс, устроенный демонстрантами в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

26 марта протестующие прорвались через кордоны полиции к резиденции главы правительства

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

В ходе акций полицейские разгоняли протестующих водометами и применяли против них слезоточивый газ

Фото: Reuters / Nir Elias

Женщина с плакатом на демонстрации в Тель-Авиве

Фото: Reuters / Nir Elias

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимости «поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления»

Фото: Reuters / Amir Cohen

26 марта Биньямин Нетаньяху снял с должности главу Минобороны Йоава Галанта, который призывал отказаться от инициативы, расколовшей страну. Отставка министра вызвала новую волну стихийных протестов. На фото: демонстрация в Иерусалиме

Фото: Reuters / Ilan Rosenberg

27 марта израильские профсоюзы сообщили о проведении всеобщей забастовки, к которой присоединились сотрудники аэропортов и работники системы здравоохранения. До этого посольствам Израиля по всему миру было дано указание поддержать акцию

Фото: Коммерсантъ / Марианна Беленькая  /  купить фото

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