Верховный суд Израиля заморозил реализацию части судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля издал временный судебный запрет на имплементацию принятого в марте закона о правилах объявления премьер-министра недееспособным до следующего выборного цикла. Этот закон — часть правительственной инициативы по реформе судебной системы.

«Верховный суд сегодня издал временное постановление против недавно принятого Закона о недееспособности и обязал государство объяснить, почему оно не должно откладывать применение закона до следующего созыва Кнессета»,— пишет издание Arutz Sheva.

До 14 сентября правительство должно представить в суд пояснения, почему закон должен вступать в силу немедленно. До 20 сентября свои аргументы суду должны представить организации, которые обжаловали правительственный закон. 28 сентября суд проведет новые слушания, сообщает Jewish News Syndicate.

Апелляцию против закона подали НПО «Движение за качественное правительство в Израиле» и оппозиционная партия «Наш дом Израиль».

Измененный закон ограничивает условия, при которых премьер-министр не может исполнять свои обязанности. Согласно закону, только кабинет министров, а не суд или генеральный прокурор, имеет право объявить действующего премьера недееспособным, и то только в случаях физической или психической недееспособности.

В Израиле с января не прекращаются протесты против судебной реформы.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Мария Федотова