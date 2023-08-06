Дело «крабового короля» дошло до Владивостока

В суд Приморья поступило нового уголовное дело против так называемого крабового короля. Олега Кана подозревают в организации преступного сообщества, контрабанде биоресурсов и уклонении от налогов. Общая сумма ущерба превышает 5 млрд руб. Материалы дела подготовила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Родные Острова» Фото: фонд «Родные Острова»

Местонахождение бизнесмена неизвестно, он объявлен в международный розыск по другому делу, так что судить его будут заочно. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Бизнесмен Олег Кан, которого ряд СМИ называют «крабовым королем», по версии следствия, создал преступное сообщество и занимался незаконными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею с 2014-го по 2019-й годы. Морепродукты декларировались по заниженной стоимости, преступный доход, по подсчетам Генпрокуратуры, превысил 4 млрд руб. Кроме того, Олега Кана подозревают в дроблении бизнеса, за счет чего удалось избежать налога на прибыль и НДС. Общий ущерб бюджету оценили в 5,3 млрд руб. На эту сумму было арестовано имущество предпринимателя, подконтрольных ему компаний, а также других участников преступного сообщества. В 2018 году «Первый канал» и «Россия 24» опубликовали расследование о незаконной деятельности Кана. Журналисты сообщали, что бизнесмен улетел в Японию на личном самолете, а позже перебрался в Лондон. В 2020-м его заочно арестовали в рамках другого уголовного дела — о заказном убийстве. «Крабового короля» обвинили в организации физического устранения в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, который тоже занимался добычей краба.

Вместе с тем защита считает, что у нее достаточно оснований настаивать на невиновности доверителя, рассказал “Ъ FM” один из адвокатов Олега Кана, председатель коллегии «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе:

«Он настаивает на своей невиновности. Там достаточно много оснований: платежи, которые пытаются вменить ему, и контрабанду, как они об этом говорят. Несколько раз поступало предложение от коммерческих структур, которые в этом обвиняются, о досрочном погашении этих платежей еще до установления виновности или невиновности.

Так вот мой доверитель был физически лишен такой возможности, потому что перечислили деньги на счета, с которых были должна была пройти оплата, а они оказались заблокированы. Потом со счетов третьих лиц совершили эти трансакции, то есть дважды оплатили эту задолженность.

Но задача в этом деле — получить платежи в адрес государства — была не основной, основная — обвинить невиновных, завладеть их активами, выдавить с поля деятельности в интересах третьих лиц. Мы писали об этом в прокуратуру, здесь есть все признаки заказного дела. Доказательная база формируется с серьезными нарушениями.

И все это выстраивается, по мнению защиты, с одной-единственной целью — дискредитировать, блокировать и вытеснить с рынка. Это мнение защиты, оно находит подтверждение в некоторых процессуальных документах.

Что касается передачи этого дела во Владивосток, то это неправильная подсудность по закону, по существующим правилам. Законом это дело должно рассматриваться на Сахалине. Тем не менее его передали во Владивосток без объяснения, мы соответствующим образом будем против этого возражать.

Если говорить о том, как к этому относится доверитель, то, безусловно, ему не все равно. Кроме того, если брать для сравнения другие дела, когда заведомо виновные лица покидают территорию страны, то мой доверитель покинул ее задолго до того, как было возбуждено уголовное дело, еще не было такой опасности. Он находился на лечении, дело было возбуждено после. Тем не менее он прилагает существенные усилия, поскольку его репутация на родине ему небезразлична, и он любыми доступными законными способами боролся, борется и будет бороться за свое честное имя».

Дело Олега Кана не отразится на рынке морепродуктов. Что же касается его арестованных активов, то они в случае, если суд признает его виновным, скорее всего, будут проданы через структуры Росимущества, считает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев:

«Я не думаю, что дело дойдет до банкротства в данном случае, поскольку тогда актив, а именно квоты, потеряются, будут выставлены снова на аукционы или распределятся другим способом.

Я думаю, что если суд докажет ущерб, то доли его компании будут через соответствующие структуры Росимущества выставлены на торги и проданы. С моей точки зрения, это самый вероятный вариант того, что происходит».

За создание и руководство преступным сообществом в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабанду стратегически важных ресурсов, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей Олегу Кану грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Елена Тюленева, Андрей Загорский