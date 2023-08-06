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Коммерсантъ FM
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В РФ разработают концепцию связи космоса с системой управления дронами

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил АНО «Платформа НТИ» разработать до конца года концепцию регулирования модели управления беспилотниками с задействованием в том числе ближнего космического пространства и тропосферы земли. В 2024 году планируется разработка закона. По мнению первого вице-премьера, это позволит создать «прочную основу» для регулирования.

«Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами — авиация, космическая деятельность — у всех свои интересы»,— сказал господин Белоусов в ходе осмотра выставки проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023». (цитата по ТАСС).

В начале июля господин Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

Леонид Уварчев

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