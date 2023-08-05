Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района, пострадали 12 домовладений. О погибших и пострадавших не сообщается.

«Поселок Теткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов. В результате повреждены окна, крыши, фасады и заборы в 12 домовладениях. Всем собственникам обязательно окажем помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram.

В ночь на сегодня, 5 августа, на город Рыльск в Курской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство, никто не пострадал, повреждены окна в двух административных зданиях, а также выбиты стекла в Покровском храме.

Что происходит на 528-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов