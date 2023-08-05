Россиянин Шевченко проиграл британцу Эвансу в третьем круге турнира ATP 500 в Вашингтоне

Российский теннисист Александр Шевченко проиграл Даниэлю Эвансу из Великобритании в матче третьего круга Mubadala Citi DC Open. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу британца, она длилась 1 час 33 минуты. Британец в 1/4 финала сыграет с победителем матча между Шан Цзюньчэном (КНР) и Фрэнсисом Тиафо (США).

22-летний Шевченко занимает 93 место в рейтинге ATP. На его счету нет побед на турнирах под эгидой ассоциации. 33-летний Эванс находится на 30 месте рейтинга теннисистов. У него есть один титул ATP.

Mubadala Citi DC Open (Washington Open) — турнир в категории ATP 500. Проводится в Вашингтоне. Призовой фонд превышает $2 млн.

Леонид Уварчев