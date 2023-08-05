Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк в 1/4 турнира WTA 500 в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк из Украины в 1/4 финала Mubadala Citi DC Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

До матча было объявлено, что теннисистки не будут жать друг другу руки. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Корри Гауфф (США).

24-летняя Самсонова — 18 ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой WTA. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг. 21-летняя Костюк находится на 30-м месте рейтинга теннисисток. У нее один титул WTA.

Mubadala Citi DC Open (Washington Open) — турнир в категории WTA 500. Проводится в Вашингтоне. Призовой фонд составляет $780 тыс. Людмила Самсонова является действующей победительницей турнира.

О перспективах россиянок — в материале «Ъ» «Российские ракетки рассчитывают на Америку».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...