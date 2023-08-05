Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк в 1/4 турнира WTA 500 в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Марту Костюк из Украины в 1/4 финала Mubadala Citi DC Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

До матча было объявлено, что теннисистки не будут жать друг другу руки. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Корри Гауфф (США).

24-летняя Самсонова — 18 ракетка мира. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой WTA. Обладательница Кубка Билли Джин Кинг. 21-летняя Костюк находится на 30-м месте рейтинга теннисисток. У нее один титул WTA.

Mubadala Citi DC Open (Washington Open) — турнир в категории WTA 500. Проводится в Вашингтоне. Призовой фонд составляет $780 тыс. Людмила Самсонова является действующей победительницей турнира.

О перспективах россиянок — в материале «Ъ» «Российские ракетки рассчитывают на Америку».

Леонид Уварчев