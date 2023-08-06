Иск из-под земли достанут

Администрация Ижевска в одностороннем порядке расторгнет контракт с казанской компанией «Марстрой», которая занималась ремонтом подземного перехода у УдГУ. Как сообщил врио главы города Владимир Гуляев, подрядчик не уложился в срок до 31 июля. Власти города будут подавать в суд и искать нового подрядчика для завершения работ. Эксперты говорят, что из-за особенностей контрактной системы опытные подрядчики в подобных торгах не участвуют. С учетом роста цен на стройматериалы контракт может оказаться невыгодным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нынешнее состояние подземного перехода у УдГУ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Нынешнее состояние подземного перехода у УдГУ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Завершить ремонт подземного перехода у Удмуртского госуниверситета в Ижевске компания «Марстрой» из Казани должна была до 31 июля. Однако на начало августа работы далеки от финала. Как сообщил врио главы Ижевска Владимир Гуляев, администрация в одностороннем порядке будет расторгать контракт, подаст на компанию в суд для взыскания штрафа и неустойки и заявит ее для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Работы на объекте вместо 1 апреля начались только 10 мая, за это с подрядчика взысканы штраф и неустойка. Причины руководством "Марстроя" назывались самые разные — от пьянства рабочих до невозможности покупки указанных в контракте ограждений. Даже полное закрытие перехода для пешеходов не помогло ускорить строительные работы»,— написал врио главы города во «ВКонтакте».

Господин Гуляев добавил, что городские власти не снимают с себя ответственности за срыв сроков, уволен заместитель руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства, который курировал проект. Далее будут искать нового подрядчика для завершения строительства.

Напомним, отремонтировать подземный переход должны были к осени 2022 года, однако проектировщики не предусмотрели ливневую канализацию. Из-за этого работы перенесли на 2023 год. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Позднее стало известно, что реализацией проекта займется строительная компания «Марстрой». В июне 2023 года администрация города заявляла о завершении демонтажных работы на объекте. Сам подземный переход закрыли и поблизости запустили временный регулируемый наземный переход.

«Ъ-Удмуртия» не удалось связаться с компанией «Марстрой». Указанный в группе «ВКонтакте» телефон и сайт не работают.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «СК "Марстрой"» было зарегистрировано в Казани в августе 2022 года. Собственником и генеральным директором является Булат Хикматуллин. Компания является поставщиком по семи госконтрактам. Среди них капремонт помещений изолятора временного содержания УМВД по Екатеринбургу, хирургического корпуса районной больницы в Архангельской области, здания Счетной палаты Томска (контракт прекращен по инициативе заказчика). В 2022 году «Марстрой» занимался устройством ограждений школы в Твери. В Удмуртии компания также выполняет ремонт центральной входной группы Республиканского наркодиспансера стоимостью 1,9 млн руб. Самый крупный контракт как раз по подземному переходу на сумму 19,9 млн руб. «Марстрой» был единственным участником торгов.

Отметим, что ранее на протяжении нескольких лет власти Ижевска пытались найти инвестора, который бы отремонтировал подземные переходы и зарабатывал бы на сдаче в аренду площадей и рекламных поверхностей, однако желающих не нашлось. Эксперты указывали на слишком длительный срок окупаемости проекта. Подземный переход на ул. Удмуртской был построен в 1978 году, за это время ни разу капитально не ремонтировался.

Заместитель председателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Алексей Хлебников считает, что действующий 44-й ФЗ «О контрактной системе» создает серьезные сложности для поиска подрядчиков для выполнения работ, так как в любых торгах побеждает компания, которая предложит наилучшую цену, при этом реальные возможности для проведения ею работ никак не оцениваются.

«Это приводит к тому, что заявляются вновь созданные компании, которые выигрывают торги в других регионах. Нередко при этом сумма контракта оказывается занижена, они ищут уже на местах работников или субподрядчиков, которые естественно по таким ценам трудится не готовы»,— поясняет эксперт.

Для местных компаний, которые давно работают на рынке, госконтракты это определенные риски из-за сроков и стоимости работ, им есть что терять в случае неисполнения, говорит господин Хлебников. При этом вопросов к администрации города у него нет, потому что все процедуры проведены в рамках закона, за выполнением сроков власти следили.

Директор компании «Дельта-строй» Александр Чабыкин подтверждает, что многие подрядчики не идут на госконтракты. «Здесь все очень зарегламентировано по срокам исполнения и стоимости. За период между подготовкой проектно-сметной документации и началом выполнения контракта фактическая стоимость может сильно поменяться. К примеру, в этом году мы видим серьезный рост цен на цемент, металл, базальт. Кому-то платить неустойку оказывается дешевле, чем исполнить контракт. Оперативно вносить корректировки, увеличивая стоимость работ не всегда получается. Нередко сталкиваются с плохим качеством подготовки проектно-сметной документации. В горячий сезон подрядчикам удобнее и выгоднее работать с застройщиками, поэтому на госконтракты они не заявляются»,— пояснил эксперт.

Михаил Красильников

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